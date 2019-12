RIETI - Un bilancio con più ombre che luci quello che, per ora, riguarda il periodo natalizio nel Reatino. Per il commercio una vera ripresa non c'è stata anche se positiva l'esperienza dei negozi temporanei.

Per gli alberghi, prenotazioni presenti, compreso al Terminillo. Ma, con assenza di neve naturale, restano i nodi qualità degli impianti e innevamento artificiale: poche o nulle per ora le richieste per il periodo successivo alle festività.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 27 DICEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA