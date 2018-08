RIETI - Concerto domenica 19 agosto alle 21.30 nella Sala Auditorium del Templum Pacis di Terminillo (RI), del trio composto da Maria Rosaria De Rossi (Soprano), Sandro Sacco (Flautista) e Paolo Paniconi (Pianista). Il Musi’ trio, che già in altre occasioni ha regalato intense emozioni al pubblico, proporrà un programma ricco e vario attraversando la musica classica per arrivare a melodie più contemporanee. I musicisti si sono esibiti in molte città italiane, riscuotendo sempre un sincero consenso da parte di critica e pubblico, partecipando a rassegne internazionali come Moto Perpetuo, Premio Roma, Exclamate Jubilum, Perdonanza Festival, Reate Festival, Majellarte, RIC Festival, Concerti presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma, Auditorium Ennio Morricone a Tor Vergata, Concerti a Villa Medici e a Palazzo Barberini e molti altri.

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:16



