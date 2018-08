RIETI - Si sta svolgendo in queste ore il primo evento di crossfit in altura d'Italia: il Terminillo Mountain Throwdown, presso il campo sportivo “Enrico Leoncini”, infrastruttura unica nel suo genere.



Una competizione alla sua prima edizione che vede protagonisti 120 atleti provenienti da tutta Italia pronti a sfidarsi a 1532 metri di altitudine, sul Monte Terminillo, una delle vette più belle dell’Appennino. Gli atleti gareggiano suddivisi in 4 categorie individuali: Rx, Scaled, Master 35-39, Master +40.



Sul posto oltre 300 persone tra allenatori ed accompagnatori per una due giorni ricca, oltre che dei numerosi e coinvolgenti momenti agonistici, anche di una serie di eventi collaterali che animeranno il villaggio sportivo per l’intera durata delle due giornate, noncheĢ di spazi food and beverage al servizio del pubblico.



ll CrossFit è un sistema di fitness brevettato, promosso sia come una filosofia dell'esercizio fisico, sia come sport agonistico di fitness; gli allenamenti di CrossFit prevedono allenamenti ad alta intensità e ad intervalli, sollevamento pesi olimpico, pliometria, powerlifting, ginnastica, sollevamento kettlebell, ginnastica ritmica, strongman e altri esercizi. È praticato dai membri di oltre 13.000 palestre affiliate, circa la metà delle quali si trovano negli Stati Uniti. Uno sport che sta spopolando anche in Europa ed in Italia, come confermano i numeri degli iscritti alle competizioni e la nascita di nuovi “box” su tutto il territorio nazionale.



A sostenere la manifestazione “Concept 2”e “Blor” che hanno fornito tutta l'attrezzatura tecnica per la gara, “GIMA service” per i trasporti, “Fitchef” per i pasti gara ed i partner “Freak Zone”, “Vitamina H”, “Birreria Maccardi”, “Studio 752 fisioterapia”, e “IMPUT pubblicità”.



L'evento, patrocinato dal Comune di Rieti, è organizzato dalla Agenzia Studio Evento in collaborazione con i box Crossfit Rieti, Crossfit Sabina e Crossfit 06.

Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:15



