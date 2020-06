Rieti, Sinibaldi sul Tsm2: «Invitiamo Messner al Terminillo»

RIETI - «Gli effetti positivi dell’inedita e vasta unione d’intenti che sta caratterizzando il sostegno al rilancio del Terminillo, con amministrazioni locali e numerose associazioni e organizzazioni, oltre a tantissimi cittadini, uniti nell’auspicio di veder rinascere la nostra montagna, lascia ben sperare per il futuro. Mai negli ultimi decenni si era registrata una partecipazione tanto corale quanto sentita ad un progetto complessivo di un intero territorio che si sta identificando in una concreta speranza per garantire un futuro a queste nostre terre», inizia così la nota il vicesindaco di Rieti e assessore al Turismo, Daniele Sinibaldi, in relazione alle polemiche che stanno caratterizzando l’avvio dell’iter di valutazione del progetto di rilancio del Terminillo denominato “Terminillo Stazione Montana – Turismo Responsabile”.

«E mai, negli ultimi decenni, si era registrata tanta attenzione fuori dai confini provinciali per il Terminillo, un buon segnale anche questo, nonostante alcuni personaggi nazionali siano stati imbeccati con valutazioni superficiali e strumentali da parte dei pochi che, localmente, si oppongono al rilancio del Terminillo - prosegue la nota - Proprio a fronte di questa valutazione, e considerando la caratura del personaggio, colgo l’occasione per invitare Reinhold Messner a visitare la provincia di Rieti e in particolar modo il Terminillo. Ci farebbe estremamente piacere organizzare un incontro sul posto, facendogli scoprire le bellezze e le potenzialità della nostra terra e permettendogli di confrontarsi con le numerose realtà vitali della montagna e di Rieti che, passo dopo passo, con grande impegno e sacrificio, hanno contribuito finalmente a disegnare una strada di rilancio che punta allo sviluppo economico garantendo al contempo la tutela ambientale».

«Speriamo che Messner accetti il nostro invito - conclude Sinibaldi - e siamo convinti che, dopo un sano confronto con i promotori del progetto, le amministrazioni locali e le 35 sigle che hanno contribuito al ‘Manifesto per il Sì’, anche lui sarebbe convinto della necessità di arrestare il declino e l’abbandono del Terminillo».



Ultimo aggiornamento: 11:50

