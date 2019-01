Ultimo aggiornamento: 12:22

RIETI - Per il secondo anno consecutivo, la casa automobilistica Mercedes Benz arriva al Terminillo per una delle tappe del suo “4 Matic Tour”."L’evento in programma il 2 e 3 febbraio - spiega una nota - sarà organizzato da Comune di Rieti e Scuola Sci Terminillo, insieme alla Concessionaria Rossi Mercedes benz e rappresenta un appuntamento prestigioso, dato che Mercedes Benz ha scelto per la campagna di quest’anno le migliori località sciistiche italiane. Un’iniziativa dedicata a tutti gli appassionati di sport invernali, che coniugherà test drive Mercedes a Dj set, intrattenimento e vari eventi".“Siamo aperti e disponibili a tutti quegli eventi che possano generare visibilità ed economia per il Terminillo – dichiara il Consigliere delegato allo sport, Roberto Donati – Il prestigio e la risonanza di appuntamenti organizzati da marchi così importanti come Mercedes Benz non può che fare bene al Terminillo che, piano piano, sta tornando ad essere attrattivo per determinati mercati. Nonostante tutte le difficoltà del caso, che i reatini conoscono bene, lo sport e gli eventi sono una delle leve che stiamo mettendo in campo per risollevare le sorti, non soltanto della montagna, ma di tutto il territorio limitrofo, compreso il Capoluogo che gode dei riflessi di eventi di questa portata”.Per maggiori informazioni sull’evento “4MATIC TOUR” è possibile visitare il sito:https://www.mercedes-benz.it/passengercars/mercedes-benz-cars/local-landing/4matic-tour/4matic-tour-multimedia.module.html.