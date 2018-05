di Giacomo Cavoli

RIETI - Due nuovi percorsi tutti diretti verso la Vallonina, spinti ad avvicinarsi alle zone colpite dal sisma, con una formula opposta di quanto visto fino all'edizione dello scorso anno. A poco meno di una settimana dal via - i prossimi 2 e 3 giugno - la Terminillo Marathon 2018 si presenta alla città con i suoi due percorsi da medio e gran fondo, riproponendo il successo ottenuto fino ad oggi e modificando profondamente il tracciato delle strade da far percorrere ai 700 atleti già iscritti, ma destinati ad aumentare nei prossimi giorni.

Presenti - nel lungo incontro a Palazzo d'OltreVelino moderato dalla giornalista reatina Catiuscia Rosati - l'assessore provinciale allo Sport Matteo Monaco, il vice sindaco Daniele Sinibaldi, il consigliere comunale con delega allo Sport Roberto Donati, il presidente di Federalberghi Rieti Michele Casadei, i responsabili dell'H4F Sport Paolo Ferri e Massimo Martellucci, insieme alla dirigente scolastica del liceo scientifico Jucci Stefania Santarelli e ad alcuni alunni del corso ad indirizzo sportivo.

Torna così alla ribalta la sinergia tra l'H4F Sport e l'accordo di sostegno tecnico reciproco con i circuiti nazionali Fantabici e Master Tricolore per la realizzazione e l'inserimento della Terminillo Marathon all'interno dei circuiti del ciclismo nazionale, dopo il successo del primo anno, nel 2015, con 630 atleti alla partenza e circa 2.500 presenze al Terminillo e altri 850 atleti per l'ultima edizione del 2017.



I PERCORSI

Il via alla Terminillo Marathon sabato 2 giugno, con l'apertura del villaggio a Pian De Valli, mentre alle 9 di domenica 3 giugno la partenza dei due percorsi, quello medio da 108,28 km (2.266 metri di dislivello) e la Gran Fondo da 128,700 km (2.662 metri). Per entrambi i tracciati, partenza da Pian De Valli: nella Gran Fondo, subito dopo il via, la salita verso Campo Forogna, percorrendo il giro dell’Anello. Svolta a destra verso la Malga, costeggiando il Residence Rialto e subito l'attacco alla prima salita di giornata, con i circa 3 km pronti a condurre verso i 1.800 metri della Sella di Leonessa. Da lì la discesa della Vallonina fino a Campo Stella, seguita da un tratto di falsopiano fino al bivio di Leonessa, proseguendo poi in direzione Albaneto e giù in discesa fino a Posta. Da lì un breve tratto di Salaria e poi, proseguendo lungo la Salaria Vecchia, tutto in pianura fino a Cittareale con l'inizio della seconda salita fino ai piedi delle piste da sci di Selvarotonda.

Al confine tra Lazio e Umbria, la svolta verso Maltignano, poi la salita di circa 10 km fino all'abitato di Villa San Silvestro, scendendo a Terzone e, da lì, ricongiungendosi con il percorso medio. Poi l'inizio del rettilineo verso Leonessa dove, una volta usciti dal paese, si tornerà verso Campo Stella, iniziando la scalata della Vallonina, immergendosi nel bosco in località Jaccio Crudele.

Da lì, nuovamente il superamento di Sella di Leonessa scendendo verso Pian De Valli e l’ultima rampa di circa 800 metri che, con quattro tornanti stretti, porterà direttamente al traguardo.