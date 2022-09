Terminillo Marathon, a Leonessa vince il sabino Graziano Laudati. Soddisfatti organizzatori e amministratori

RIETI - «È tempo di tirare le somme per la Terminillo Marathon Off Road che ha avuto luogo a Leonessa. Insieme all’omonima amministrazione comunale, l’organizzazione dell’Asd Zero Team ha dato il meglio ed è riuscita a mettere in cantiere, con non poche difficoltà, una manifestazione divertente e attraente per gli atleti che vi hanno partecipato, sia con la granfondo di 45 chilometri che con la cicloturistica di 24 chilometri, coinvolgendo il territorio di Leonessa con passaggi a Pie del Poggio, Albaneto e San Clemente: tre delle 38 frazioni che comprendono il nucleo territoriale leonessano».

A presentarsi per primo sulla linea del traguardo dopo 2.23’17” Graziano Laudati (Acido Lattico Mtb Passo Corese) che si è aggiudicato questa edizione davanti a Pasquale Arabi (Asd Ciclistica Sabina), Francesco Lupi (Acido Lattico Mtb Passo Corese), Marco Bernardinetti (Nuova Ciclisti Forano-I Reccapezzati) e Mirko Pietrangeli (Team Bike Viterbo 2002).

Gianluca Gizzi, sindaco di Leonessa: «La nostra cittadina è sempre pronta ed accogliente di fronte agli eventi sportivi. Con lo svolgimento della Terminillo Marathon Off Road è il minimo che potevamo fare grazie allo sport outdoor. Possiamo essere le Dolomiti del Centro Italia perché abbiamo un paesaggio a favore delle escursioni in bici ma anche per il trekking e lo sci. Lo sport serve a promuovere il territorio ed è ancora l’elemento di traino anche in questo periodo del dopo pandemia dove stiamo recuperando terreno in tutti i settori dell’economia».

Simone Adone, vice sindaco di Leonessa: «Abbiamo iniziato a promuovere e a spingere l’evento dall'anno scorso perché il territorio ha ancora bisogno di uscire dalle criticità del sisma e della pandemia grazie a un evento sportivo come la Terminillo Marathon Off Road e tanti altre manifestazioni sportive che sono un toccasana per la nostra comunità».

Tommaso Natalucci, assessore allo Sport e al Turismo di Leonessa: «Abbiamo messo in archivio un altro evento molto importante che è andato ad arricchire il calendario già colmo di manifestazioni dell'estate leonessana. La Terminillo Marathon Off Road è la ciliegina sulla torta di un progetto denominato Leonessa Bike Experience con cui facciamo scoprire il nostro territorio e tutti i percorsi fruibili. Sono convinto dell’efficacia di questo progetto che stiamo portando avanti con il gruppo di lavoro dell’Asd Zero Team, ma questo territorio offre molto e continua a far parlare di sé grazie al cicloturismo».

Eva Rauco, assessore all'Ambiente e al Bilancio: «Leonessa ha una connotazione turistica e sportiva che va sempre consolidandosi con gli eventi sportivi, come quello che abbiamo vissuto con la Terminillo Marathon Off Road. Accogliere le manifestazioni sportive significa valorizzare ancora di più gli aspetti culturali e storici di questo territorio».

Paolo Ferri a nome dell’Asd Zero Team: «Abbiamo rimesso in campo con tanta fatica quello che abbiamo fatto in questi ultimi anni qui a Leonessa e perché lo merita l’intero comprensorio. Allo stato attuale, il format delle granfondo sta un po’ scemando e lo dicono i numeri. Siamo felici dell’accoglienza che Leonessa ci ha tributato ancora una volta, del sostegno degli sponsor locali, della sicurezza garantita dalla Protezione Civile e dal Moto Club Leonessa. Per ora chiudiamo la parentesi organizzativa dei nostri eventi, mettiamo a posto le idee per affrontare il 2023 con nuovi stimoli».

I vincitori di categoria

Elite sport: Francesco Lupi (Acido Lattico Mtb Passo Corese)

Master 1: Marco Bernardinetti (Nuova Ciclisti Forano-I Reccapezzati)

Master 2: Jonathan Eramo (Aniene Bike Team)

Master 3: Graziano Laudati (Acido Lattico Mtb Passo Corese)

Master 4: Daniele Mancini (GM Bike)

Master 5: Walter Laudati (Acido Lattico Mtb Passo Corese)

Master 6: Marcello Santi (Il Biciclo Team New Limits)

Master 8: Giovanni Golvelli (Team Bike Palombara Sabina)