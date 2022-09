Tutto pronto per la Terminillo Marathon Off Road, il 4 settembre con due opzioni: granfondo e cicloturistica

RIETI - C’è molta attesa a Leonessa e dintorni per la Terminillo Marathon Off Road, una delle manifestazioni più interessanti che, per il secondo anno di fila, si svolge ancora in estate ed è in programma domenica 4 settembre.

Gli organizzatori dell’Asd Zero Team hanno rivolto la loro attenzione sul piano tecnico e sulla sicurezza per assicurare ai partecipanti uno spettacolo di prima qualità con l’opportunità di godere dei panorami e delle bellezze su queste imponenti montagne del Terminillo che si prestano sia alle ruote lisce da strada che quelle grasse nel fuoristrada.

Dopo la partenza da Leonessa i percorsi granfondo di 45 chilometri e la cicloturistica di 24 chilometri proseguiranno fino all’antica via dei Passanti dopo circa 5 chilometri. La granfondo salirà fino ai 1.500 metri di Monte Cerasa con scollinamento dopo una ventina di chilometri e poi attraverserà i bellissimi borghi di Pie del Poggio e il centro storico di San Clemente, località nota per aver dato i natali ai nonni del mitico attore e showman Gigi Proietti (passando proprio sotto i ritratti che ricordano il “Maestro”).

La cicloturistica percorrerà la zona di Albaneto per tornare al traguardo in comune nel centro di Leonessa. Sono previsti due ristori, il primo all’inizio della salita per Monte Cerasa e il secondo a San Clemente.

«Ringraziamo quanti verranno ad onorare la nostra manifestazione – è il commento di Paolo Ferri a nome dell’Asd Zero Team – e coloro che hanno contribuito alla sua messa a punto, in primis l’amministrazione comunale del sindaco Gianluca Gizzi che condivide assieme a noi qualsiasi sforzo nel dietro le quinte».

Per iscriversi la quota è di 30 euro anche in loco a Leonessa sabato 3 e domenica 4 settembre https://www.terminillomarathon.it/tm-off-road-iscrizione/?fbclid=IwAR1U5geoJZJXObdgcBZFq8fIhJ1z65ZDC8iN6q4UYlycQE1dKyEwbXe-cXE

SABATO 3 SETTEMBRE 2022

Ore 15:00 Apertura segreteria

Ore 15:30 / 18:00 Consegna pacchi gara e documentazione

Ore 18:30 Chiusura segreteria

DOMENICA 4 SETTEMBRE

Ore 7:30 Apertura segreteria e consegna pacchi gara

Ore 9:30 Partenza Terminillo Marathon Off Road

Ore 11:30 /13:00 Arrivo atleti

Ore 13:30 Inizio premiazioni