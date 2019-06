LA MEDIOFONDO

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Ultimo aggiornamento: 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È stato il terzo classificato dell'edizione 2018, Federico Colone (Erreclima Professional Cycling) a trionfare lungo i 128,700 km della Granfondo della Terminillo Marathon, tagliando per primo il traguardo di via dei Villini, a Pian de Valli in quattro ore, 3 minuti e 13 secondi.Dietro di lui, il vincitore della Mediofondo 2018, il terminillese Angelo Martorelli (Colnago Mg K Vis) in quattro ore, 5 minuti e 27 secondi seguito, con un secondo di distacco, da Marco Simo (Team Cesaro Falasca, 4h5'28")Il 36enne Davide Lombardi, della Cykeln Team, vince invece nei 108 km della Mediofondo della Terminillo Marathon, in 3 ore, 18 minuti e 53 secondi.Dietro di lui l'altro coetaneo Simone Lanzillo (Di Gioia Cycling Team) che chiude la gara in 3 ore, 20 minuti e 19 secondi.Terzo Federico Costarelli (Di Gioia Cycling Team), in 3 ore, 24 minuti e 17 secondi.Primo fra i reatini della Mediofondo Daniele Paolucci (Mtb Rieti).Il più giovane in assoluto fra i partecipanti della Granfondo e Mediofondo è stato invece il reatino Marcello Manzara (Mtb Rieti).Incidente lungo il percorso della Mediofondo per Christian Paoletti (Santa Maria delle Mole), trasportato all'ospedale provinciale De Lellis.La Mediofondo, con un dislivello di 2.226 metri, si è snodata dal Terminillo fino a Leonessa, passando per Posta, Cittareale e Vindoli, per poi tornare al Terminillo. La Granfondo (2.662 metri di dislivello), invece, dal Terminillo a Leonessa e fino a Maltignano e Cascia, tornando a Pian De Valli.Dal 6 all'8 settembre, il secondo appuntamento della Terminillo Marathon con l'Ultra Marathon, che attraverserà i luoghi colpiti dal sisma lungo il percorso che toccherà le due vette più alte del centro Italia, il mare Adriatico e le zone terremotate.