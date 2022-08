Nuova staccionata e ripristino dei bagni pubblici: al Terminillo eseguiti anche interventi di manutenzione

RIETI - Come già accaduto per Chiesa Nuova nel corso della prima settimana di sperimentazione del nuovo piano dedicato a rotazione a tutti i quartieri e le frazioni del territorio, che oltre alla pulizia e al decoro nasce per monitorare gli interventi di manutenzione che possono essere messi in campo dall’Amministrazione comunale, anche la settimana dedicata al Terminillo è stata utile per programmare e realizzare gli interventi più urgenti.

«In questi giorni, a seguito delle rilevazioni condotte nella settimana dedicate alla montagna reatina – spiegano il Sindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore Fabio Nobili – abbiamo provveduto alla sostituzione completa della staccionata nei pressi della Chiesa di San Francesco e al ripristino dei bagni pubblici attraverso il rifacimento della guaina della copertura, la tinteggiatura degli interni e la sostituzione della porta d’accesso. Piccole opere ma necessarie che segnano una rinnovata attenzione per la manutenzione e per la nostra montagna, soprattutto in un periodo di grande afflusso come quello che si registra in queste settimane sul Terminillo».