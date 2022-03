Terminillo, 200mila euro per la provinciale Tre Faggi e per una nuova ciclabile. Calisse: «A breve l'avvio dei lavori»

RIETI - Uno stanziamento di 200mila euro per la riqualificazione delle piste da fondo al Terminillo sulla Sp10 “Tre Faggi” e la costruzione di una pista ciclabile intorno al campo d’altura nonché la sostituzione della segnaletica stradale danneggiata. È il progetto della Provincia di Rieti, già approvato, e che partirà nelle prossime settimane. Tali interventi, hanno come scopo quello di garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della strada, offrire un miglior servizio alla collettività e limitare al contempo i ripetuti ed assidui interventi di manutenzione.

«Il Terminillo è una parte fondamentale del nostro territorio - ha commentato il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse - e noi come Ente abbiamo il dovere di prendercene carico. I cittadini ci hanno richiesto un intervento più massiccio sulla strada provinciale Tre Faggi, li abbiamo ascoltati e siamo intervenuti. A breve partiranno i lavori di riqualificazione per i quali la Provincia ha stanziato 200mila euro».