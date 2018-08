RIETI - Tre giorni con il Mercato di Forte dei Marmi al Terminillo.



Torna l'iniziativa de Il Mercato del Forte, "the luxury shop - il fascino della rotonda di Forte dei Marmi".



L'appuntamento è per oggi, giovedì 9 agosto, domani, venerdì 10 agosto e sabato 11 agosto a Pian de' Valli, al Terminillo. Il mercato propone in trasferta dalla nota località marinara della Toscana una "boutique a cielo aperto". L'orario, nelle tre giornate, è sempre dalle 8 di mattina fino alle 20.

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:14



