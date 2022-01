Rieti, esce al cinema "Take Away", film con Libero De Rienzo girato al Terminillo

RIETI - Dopo essere stato presentato con successo alla Festa del Cinema di Roma, uscirà il 20 gennaio 2022 nelle sale cinematografiche italiane – compreso il Multisala Moderno di Rieti – “TakeAway” del regista Renzo Carbonera, film patrocinato da Comune di Rieti, Provincia di Rieti, Coni, oltre che da Mic - Ministero della Cultura e Regione Lazio.

La pellicola, prodotta da 39Films in collaborazione con Interzone Pictures, Rai Cinema e distribuita da Fandango, è stata girata in gran parte tra Rieti e Monte Terminillo nella primavera 2021.

Il film, che affronta la delicata tematica del doping, vede come protagonisti Libero De Rienzo e Carlotta Antonelli con Primo Reggiani e la partecipazione di Paolo Calabresi e Anna Ferruzzo.

“Negli ultimi tempi la nostra Città e tutto il Reatino sono stati riscoperti dalle grandi produzioni cinematografiche e televisive e TakeAway è certamente uno degli esempi di questo nuovo filone che può rappresentare un fattore importante per il futuro del territorio, sia in termini di promozione sia per le sostanziose economie che genera durante le riprese – spiega il consigliere delegato allo sport del Comune di Rieti, Roberto Donati - Oltre al Monte Terminillo, Rieti e i territori circostanti sono stati luogo di scouting per attori, comparse e maestranze del film, oltre ad essere stati per lunghe settimane luogo di dimora per tutti i tecnici, gli attori e lo staff. Siamo dunque soddisfatti del lavoro che l’Amministrazione comunale ha condotto spesso in silenzio per riuscire ad aprire anche questo canale di sviluppo economico e promozionale e, nel ringraziare la produzione di TakeAway, invitiamo tutti i reatini ad acquistare il proprio biglietto per assistere agli spettacoli al Cinema Moderno a partire dal 20 gennaio”.