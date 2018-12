RIETI - Il venditore di sogni si è tenuto per sé il sogno migliore: partito con la sua Colnago rossa da Lisciano intorno alle 9.40, Felice «Frank» Nucci due ore dopo era a Pian de’ Valli, a godersi la sua salita al Terminillo numero 2.000. Un vero record e non si fermerà di certo qui.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, LUNEDI' 17 DICEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA