Il deputato Fabio Melilli coinvolge Cassa Depositi e Prestiti sullo sviluppo del Terminillo

«Lo sviluppo turistico del Terminillo ha bisogno, per divenire concreta realtà, di partner e professionisti che sappiano porre il tema all'attenzione nazionale», inizia così la nota del deputato del Pd Fabio Melilli.



«Per questo ho chiesto a Cassa Depositi e Prestiti, di occuparsi del Terminillo al fine di valorizzare tutte le potenzialità turistiche della nostra montagna. La Cassa da tempo lavora per accrescere l'offerta turistica del nostro paese e per questo, dopo una serie di incontri che si sono svolti nelle scorse settimane, ci ha dato la disponibilità a lavorare sul tema, attraverso la costruzione di un percorso che porti alla crescita del sistema turistico della montagna in ogni suo aspetto e sia capace di attrarre investitori nazionali ed internazionali di qualità».



«La possibilità di disporre delle concessioni per la gestione degli impianti e la comune volontà degli enti locali di collaborare alla crescita turistica estiva ed invernale del Terminillo rendono possibile un salto di qualità nella creazione di reali condizioni di sviluppo, centrate non soltanto sulle potenzialità sciistiche ma su tutto quello che la montagna può offrire al turismo di qualità. Cassa Depositi e Prestiti predisporrà nei prossimi giorni un protocollo di intesa da proporre ai Comuni per individuare le azioni finalizzate al rilancio. Ho informato nei giorni scorsi i Sindaci interessati e il presidente della Provincia, registrando una sostanziale condivisione del percorso. Allo stesso modo ho informato i colleghi Parlamentari del territorio. Ringrazio l’ad di Cassa Depositi Fabrizio Palermo, il responsabile della divisione Infrastrutture, Tommaso Sabato ed i suoi collaboratori per la disponibilità e l'attenzione che ci hanno riservato».

