RIETI - Due escursionisti in difficoltà sul Monte Terminillo soccorsi e tratti in salvo dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio.

E' avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, quando due giovani, entrambi di 26 anni e di Rieti, hanno lanciato l'allarme mentre si trovavano sulla via direttissima per la vetta. Forse anche per l'abbigliamento non adeguato, i due sono rimasti bloccati dal ghiaccio. E' intervenuta una squadra del Cnsas di Rieti: uno dei due era scivolato per una trentina di metri. Sono stati ricondotti al Rifugio Sebastiani, in buone condizioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA