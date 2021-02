Rieti, al Terminillo il ciak di un film con Diletta Leotta, De Sica e Boldi

RIETI - Il Terminillo per alcune ore diventa un set cinematografico.

A Campoforogna si stanno girando alcune scene di un film in uscita nei prossimi mesi. Tra i protagonisti ci sono Diletta Leotta, Christian De Sica e Massimo Boldi.

Alcune delle scene hanno come set la montagna reatina, in un periodo con ottimo innevamento, ma senza sciatori (di discesa) per lo stop agli impianti di sci fino al 5 marzo disposto dal ministero della Salute tra le misure anticontagio.

