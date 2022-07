Torna il simulatore della cronoscalata Rieti-Terminillo

RIETI - Tutto è pronto alla Direzione Gara della Rieti-Terminillo Enel X Way, sede operativa dei tanti che lavorano nel dietro le quinte della cronoscalata.

Nella struttura, a pochi passi dal quadrivio di Vazia, torna il simulatore con la pista identica al tracciato 2022, che permetterà a tutti di provare le emozioni della cronoscalata grazie al virtual racing del team Musto GD E Sports.

Il team, diretto dal reatino Roberto Musto, è reduce dal primo posto al mondiale Endurance Rf2 e dalla vittoria nell’ultima gara alla 24 ore di Le Mans.

«Abbiamo vinto per la terza volta su cinque edizioni – commenta soddisfatto Musto – Siamo anche campioni italiani Formula Pro e abbiamo portato a casa un secondo posto assoluto alla Leon Cup».

«Il software della Rieti Terminillo Enel X Way- aggiunge – è stato realizzato utilizzando un’auto molto semplice da guidare, in modo da permettere a tutti, grandi e bambini, di sedersi al simulatore e provare il percorso. Uno strumento fondamentale per i piloti, che dopo poche salite imparano perfettamente il tracciato, memorizzandolo al meglio in vista della gara».