Terminillo, successo del convegno “Natura e Sport” organizzato dal gruppo Aido “Fabio Fioritoni”

RIETI - Si è svolto mercoledì 10 agosto, presso la sala parocchiale della Chiesa di San Francesco al Terminillo, l’interessante convegno “Natura e Sport” organizzato dal gruppo Aido “Fabio Fioritoni” Rieti, dalla Sezione provinciale Aido “Andrea Milardi” Rieti e dal Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo.

La Presidente dell’Aido Beatrice Ratti e la Presidente del Lions Club Annarita Vicentini hanno portato il loro saluto alle autorità, al numeroso pubblico presente e rivolto il loro ringraziamento a Don Luca e a Don Mariano per la disponibilità della sala. Hanno evidenziato in particolare l’importanza del dono e la volontà di proseguire in un’azione di sensibilizzazione attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni e delle varie realtà associative. La Presidente dell’Aido Beatrice Ratti ha cordinato i lavori puntualizzando la costante azione sul territorio rivolta alla sensibilizzazione del dono.

Il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa ed ha manifestato la propria disponibilità a sostenere tutte quelle iniziative relative alla cultura del dono con particolare riferimento al progetto “Una scelta in Comune”.

Hanno portato inoltre il loro saluto l’Imam Mohamed Ahardane, il responsabile della chiesa Islamica di Rieti Aziz Darif, Eugenio Ceccarelli responsabile dell’Oasi Francescana di Greccio ed Il Patron della Real Sebastiani Rieti Roberto Pietropaoli che ha fatto dono della maglia ufficiale della sua squadra che vedrà inserito il logo Aido per tutto il campionato.

Erano presenti Il Presidente Regionale Aido Cesare Quattrocchi, il Vice Presidente Adriano Pegorin e la Consigliera Agnese Casini, il Tenente dei Carabinieri Giuseppe Lanuzzo ed il Maresciallo Matteo Del Din Comandante Stazione Terminillo, la Presidente della zona A 5 Circoscrizione Lions Patrizia Casanica, la presidente del Lions Club Flavia Gens Maria Luisa Trilli, la Coordinatrice Distrettuale Lions “Artisti della Solidarietà” Francesca Cencetti e i referenti Aido di Greccio, Moggio, Antrodoco, Borgovelino, Terminillo.

Il numeroso pubblico presente ha accolto con particolare interesse gli interventi dei relatori.

Il dott. Mario Santarelli Direttore Uoc Radioterapia Oncologica dell’ospedale di Rieti e Consigliere della Fondazione Varrone, ha trattato il tema “La Montagna come cura del corpo e dello spirito” evidenziando in particolare alcune qualità terapeutiche specifiche del Terminillo.

Il dott. Masimo Ruggeri Direttore Uoc Chirurgia Vascolare Ospedale de Lellis di Rieti, ha posto in relazione i benefici dello sport sul sistema cardiovascolare con una precisa, interessante e puntuale illustrazione.

La Dott.ssa Rita le Donne, Vice Presidente Sezione Aido Rieti, ha fornito una serie di dati a livello nazionale e comunale con particolare riferimento al progetto “Una scelta in Comune” risultando Rieti tra le città più virtuose.

Il prof. Gianni Turina coordinatore Distrettuale Global Service Team del distretto Lions 108L ha concluso i lavori mettendo in rilievo il livello degli interventi dei relatori ed evidenziando il ruolo del Lions nelle azioni di servizio nei confronti delle persone meno fortunate. Ha auspicato di intensificare sempre la collaborazione con le Istituzioni e le altre associazioni di volontariato per rendere ancora più incisive le azioni di servizio.

Al termine dei lavori sono stati rilasciati gli attestati di partecipazione validi come credito formativo.