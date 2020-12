Weekend al Terminillo: il Comune di Rieti mette in campo Polizia Municipale e Protezione Civile

RIETI - In data odierna, l’assessore alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile del Comune di Rieti, Onorina Domeniconi, ha convocato una riunione operativa con tecnici e altri esponenti di Giunta per organizzare la gestione della viabilità e del supporto a cittadini e turisti in occasione del prossimo weekend sul Terminillo.

«Grazie all’impegno degli agenti di Polizia Municipale e alla disponibilità dei volontari di Protezione Civile – spiega l’assessore Onorina Domeniconi – sia sabato 19 dicembre che domenica 20 dicembre saremo in grado di aumentare notevolmente gli sforzi per gestire la situazione, in accordo con la Questura e con tutte le altre forze di Polizia, anche sulla scorta delle indicazioni recentemente emerse dal tavolo coordinato dalla Prefettura di Rieti. Per la viabilità metteremo in campo pattuglie di Polizia Municipale sia al mattino che al pomeriggio in entrambi i giorni. Sia sabato che domenica, inoltre, avremo circa 15 volontari delle associazioni di Protezione Civile per il supporto alle attività di controllo del rispetto delle norme anti-Covid da parte dei turisti e per fornire indicazioni utili sui servizi e sulla situazione della montagna».

