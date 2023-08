Al Terminillo tre concerti deidicati a giovani talenti

RIETI - La parrocchia del Terminillo in collaborazione con l’Associazione Argenis propone, tra svariati eventi estivi, una serie di concerti dedicati ai giovani talenti del territorio e non solo.

Ieri il via con un concerto per solo violoncello (Tommaso Castellano), si continuerà con due appuntamenti violino e pianoforte (Gloria Santarelli e David Mancini, Anna Chiappalupi e Francesco Gentile) per concludere con un recital viola e pianoforte (Chiara Mazzocchi e Federica Lucci).



I concerti si svolgeranno nel Salone del Tempio Votivo San Francesco al Terminillo, il 4, il 10, il 18 e il 25 agosto.

Un repertorio vario e interessante per Terminillo e per la stessa città di Rieti, con ragazzi provenienti dalle più importanti Accademie in Italia, vincitori di premi e concorsi. Un’occasione da non perdere.