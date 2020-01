RIETI - Appuntamento a cura della Cna di Rieti, "Vintage" a Terminillo, sabato 4 e domenica 5 gennaio.



Vintage è una mostra mercato dell'antiquariato, del modernariato e della rigatteria promossa dalla Cna con il patrocinio del Comune di Rieti e il contributo organizzativo della Gedit. L’appuntamento è il 4 e 5 gennaio a Terminillo in Piazzale Pian de Valli.



Vintage si aggiunge alle tante iniziative programmate per allietare il periodo natalizio dei residenti e dei turisti.

Per maggiori informazioni www.cnarieti.com o sulla pagina Fb Cna Rieti. © RIPRODUZIONE RISERVATA