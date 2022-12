La stazione dei carabinieri del Terminillo punto di riferimento per residenti e turisti

RIETI - Posta alle pendici del Monte Terminillo, la locale Stazione Carabinieri garantisce assistenza ai residenti ed ai numerosi turisti, controllo della viabilità stradale e, nel periodo invernale, vigilanza e soccorso sulle piste da sci. Lo stabile, ritenuto di valore storico in quanto edificato nel 1939, fu sede della Guardia Presidenziale del Capo del Governo fino al termine della Seconda Guerra Mondiale, successivamente rimase inutilizzato per qualche anno e, dal 1950, venne adoperato come Scuola. Dopo quasi un decennio, nel 1959, fu definitivamente assegnato all’Arma dei Carabinieri al fine di istituirvi l’attuale Comando Stazione.

Il comando della Stazione è affidato, dal 2008, al Luogotenente Carica Speciale Matteo Del Din, collaborato dal Maresciallo Ordinario Giovanni Botti, dal Vice Brigadiere Sergio Ceccarelli, dall’Appuntato Scelto Manuel Baldi, dal Carabiniere Scelto Massimiliano Marciano e dai Carabinieri Stefano Marziale e Stany Stellato.

Il reparto è caratterizzato dalla presenza di Carabinieri sciatori e dispone, tra i vari veicoli, di due motoslitte, impiegate per il servizio di vigilanza e soccorso sulle piste. I militari della Stazione di Monte Terminillo sono impegnati principalmente per il controllo del flusso turistico estivo ed invernale, il mantenimento dell’ordine pubblico, la prevenzione e la repressione dei reati nonché la vigilanza e i soccorsi sulle piste da sci.