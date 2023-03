Al Terminillo il confronto fra Carabinieri forestale, Cai, Soccorso alpino e Scuola “Franco Aletto”

RIETI - Si è appena concluso oggi il secondo di due incontri volti al reciproco aggiornamento info-operativo, organizzati dal Centro Settore Meteomont (Ce.Se.M) dei Carabinieri Forestale “Appennino Laziale” e dal Club Alpino Italiano (Cai) – Sezione di Rieti, con la collaborazione della Scuola di SciAlpinismo, Alpinismo e Arrampicata “Franco Alletto”– Sezione Cai di Roma, rappresentata dal Direttore Pino Calandrella e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) Lazio, rappresentato dal Delegato Alpino Roberta Galluzzi, dal Capostazione Cnsas Rieti Alessandro Mazzilli e dal medico Stefano Trinchi.

L’iniziativa, dal titolo “Sicuri sulla neve”, svoltasi, in località Terminillo, l’11 e il 18 marzo 2023, in favore di tutti i militari del Servizio Meteomont dell’Arma Forestale operanti nella regione Lazio, dei soci Cai dell’intera provincia, oltre che del personale del Cnsas, ha consentito di affrontare temi importanti come la sicurezza sulla neve, la consultazione del Bollettino Neve e Valanghe elaborato dai Carabinieri Forestale, l’articolato sistema di gestione delle emergenze, gli interventi di protezione civile e l’attività di soccorso e ricerca di persone, in caso di eventi valanghivi, oltre ad un approfondimento sulle tecniche di alpinismo e progressione in ambiente innevato.

Il Tenente Colonnello Irene Davì, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti, ed Angelo Marsini, Presidente della Sezione Cai di Rieti, esprimono grande soddisfazione per aver dato attuazione, anche nella provincia di Rieti, a quella proficua collaborazione auspicata e promossa nell’ambito del Protocollo d’Intesa triennale sottoscritto l’11 gennaio 2021 dall’Arma dei Carabinieri e dal Club Alpino Italiano.

Ogni iniziativa in questo ambito ha come scopo ultimo quello di incrementare il livello di professionalità di quanti, Carabinieri e non, sono impegnati, ogni giorno, in attività altamente tecniche e qualificanti, come quelle rappresentate dai rilievi e dalla elaborazione di dati meteonivometrici per stabilire il pericolo di valanghe, oltre all’attività di soccorso specializzato in ambiente montano, sensibilizzando al contempo i fruitori della montagna sulla fondamentale importanza di assumere le necessarie cautele e adottare sempre comportamenti consapevoli.