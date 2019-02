Rieti, caos viabilità al Terminillo

RIETI - Momenti difficili per la viabilità sul monte Terminillo. Alcune auto impossibilitate a proseguire per pioggia e neve sono rimaste in panne lungo la Strada statale 4 bis del Terminillo causando rallentamenti e un'improvvisa congestione veicolare con code piuttosto lunghe sulla montagna di Roma già a partire dall'altezza del campeggio "Ski Caravan Club". In molti, pur muniti di gomme termiche, sono dovuti scendere a bordo strada per il montaggio delle catene causando disagi nei due sensi di marcia. Polemiche sono state sollevate sulla pulizia delle strade e i mancati controlli da parte degli organi preposti. © RIPRODUZIONE RISERVATA