RIETI - Servizio navetta gratuito al Terminillo

Asm, d’intesa con il Comune di Rieti - assessorato al turismo, a partire da domenica 12 agosto, metterà a disposizione dei turisti e cittadini che hanno scelto di trascorrere le loro vacanze al Terminillo, il servizio di navetta (linea 515), con il percorso Pian de’ Valli-Rifugio Sebastiani andata e ritorno, attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, secondo i seguenti tragitti e orari:



da Pian de’ Valli a Rifugio Sebastiani transitando per piazzale tre Faggi, Cinque Confini, piazzale la Malga

Orario feriale:

10.15 – 10.45 – 11.15 – 11.45 – 15.15 – 15.45 – 16.00 – 16.30

Orario festivo:

10.15 – 10.45 – 11.15 – 11.45 – 12.15 – 12.45 – 15.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30



da Rifugio Sebastiani a Pian de’ Valli transitando per residence Rialto, piazzale la Malga, Campoforogna

Orario feriale:

ore 10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 15.30 – 16.00 – 16.30 – 16.45

Orario festivo:

10.30 – 11.00 – 11.30 – 12.00 – 12.30 – 13.00 – 15.15 – 15.45 – 16.15 – 16.45



“La navetta al Terminillo – commenta l’Assessore Daniele Sinibaldi - ”è stata attivata per facilitare la mobilità dei tanti turisti e residenti che hanno scelto di trascorrere le loro vacanze sulla nostra montagna e va a potenziare le misure e le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale per valorizzare questa importante stazione turistica. L’auspicio è che siano in tanti a fruire del servizio, prediligendo l’autobus all’utilizzo della propria automobile ”



La linea 515, si aggiunge alla linea 513 che collega il capoluogo reatino con il Terminillo e che verrà effettuata anche il giorno di Ferragosto secondo l’orario festivo vigente.

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:41



