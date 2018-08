RIETI - Dal 31 agosto al 2 settembre, il Monte Terminillo accoglierà i giovani militanti che parteciperanno ad “Agoghè”, il campo nazionale di Azione Studentesca.



Il programma dell’evento, intitolato “Riconquista Identitaria”, comprenderà momenti comunitari, dibattiti, sport di gruppo e concerti.



«Abbiamo chiamato questo campo nazionale Agoghè, come l’allevamento di anime praticato a Sparta nell’antichità - spiega uno degli organizzatori - Dopo un anno di attività nelle scuole di tutta Italia, ogni studente avrà l’opportunità di stringere nuovi legami e di riprendere lo slancio in vista degli impegni di settembre”.



In una nota, i ragazzi di Azione Studentesca Rieti esprimono grande soddisfazione per aver organizzato di nuovo nel reatino questo campo nazionale, oggi alla sua seconda edizione.



«Non vogliamo fare solo formazione politica, ma anche vivere e far rifiorire le nostre montagne, per mostrare alle nuove generazioni che esiste un’alternativa alla vita piatta e sedentaria caratterizzata dai social media» concludono.



Gli iscritti - circa 200 - alloggeranno presso una struttura della zona da cui potranno facilmente raggiungere e visitare i luoghi più suggestivi del territorio.



La tre-giorni inizierà venerdì 31 agosto alle 15.30, con gli interventi di Paolo Trancassini, sindaco di Leonessa e deputato in quota Fratelli d’Italia, e di Antonio Cicchetti, sindaco di Rieti.

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA