Tutto pronto per l'Autosciatoria del Terminillo-Memorial Mario Grillo

RIETI - Sabato 4 marzo il Club Autostoriche Rieti, in collaborazione con il Comune di Rieti, Comando Polizia Locale, e con la Provincia di Rieti, organizza la classica manifestazione invernale denominata “ Autosciatoria del Terminillo”, un particolare raduno automobilistico che abbina la passione per le auto storiche a quella dello sci. Alla chiusura delle iscrizioni ben 40 equipaggi hanno aderito alla manifestazione, assicurando all'evento la presenza di auto storiche eterogenee e di di alto livello Le auto partecipanti partiranno da piazza Vittorio Emanuele II sabato 4 marzo alle ore 17:30 distanziate di trenta secondi l’una dall’altra e si trasferiranno al Centro Commerciale “ l’Aliante “ per svolgere le prove di abilità, dopodichè saliranno al Terminillo transitando per Castelfranco e Vazia. All’arrivo delle auto in località Pian de Valli, orientativamente verso le 19:00, all'interno di ogni equipaggio iscritto ci sarà il passaggio di testimone tra il concorrente automobilista ed il concorrente sciatore che salirà con gli sci in spalla in direzione della” Piccola Baita” , effettuerà il controllo a timbro e ridiscenderà in slalom verso il Piazzale Zamboni , dove nel frattempo verrà offerta una degustazione tipica ai partecipanti e agli spettatori presenti.

«Abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa – ricordano il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e l’Assessore allo Sport e al Turismo Chiara Mestichelli – perché rientra pienamente in quel percorso di ripresa e valorizzazione del Terminillo che sta tornando ad essere attrattivo anche grazie ad eventi di qualità e di richiamo come quello organizzato dal Club Autostoriche Rieti, capace di coniugare passioni diverse che, insieme, rappresenteranno un’ottima giornata promozionale per il territorio».

L'Autosciatoria è organizzata dal C.A.R. Rieti con il prezioso supporto della Scuola Italiana Sci del Terminillo e vedrà alla partenza con il numero 1 l' equipaggio della Polizia Locale di Rieti formato dagli Agenti Massimo Boccacci e Francesco Toscano a bordo della mitica Alfa Romeo 33 4 ruote motrici, in servizio sin dal 1987. Sarà questo il debutto nel mondo delle manifestazioni per veicoli storici per il costituendo Team del Corpo di Polizia Locale- puntualizza l'Avv. Costanzo Truini, Presidente del C.A.R. Rieti- nel quadro di un ampio e articolato rapporto di collaborazione con il Comune di Rieti; dopo l'ingresso nel 2022 nella prestigiosa Associazione nazionale “ Città dei Motori”, nel corso del 2023 verrà sviluppato il progetto denominato “ Rieti Museo in Movimento”, che consentirà ai nostri concittadini ed ai turisti di ammirare da vicino in diversi punti della Città veicoli di diverse epoche e di notevole interesse storico e culturale»..

Al termine dell'Autosciatoria, che consente di ricordare la figura di un grande Imprenditore e sportivo qual'è stato per Rieti il compianto Mario Grillo, si svolgerà in un locale di Pian de' Valli la cena con la classica premiazione , alla quale interverranno come ospiti d'onore Titto e Alvaro Salvatore e Annino Conti, piloti di alto profilo nel panorama del motorsport reatino e nazionale, e animatori di lungo corso della stazione montana del Terminillo, che verranno premiati dall'Assessore al Turismo della Provincia di Rieti Maurizio Ramacogi. «Vanno assolutamente incentivate le manifestazioni che sanno coniugare- precisa l'Assessore Ramacogi- passione per i veicoli storici e sviluppo turistico del territorio e del Terminillo in particolare. L'interessante autosciatoria organizzata dal C.A.R. Rieti offre lo spunto per ricordare la carismatica figura dell'Avv. Innocenzo De Sanctis, venuto a mancare nei giorni scorsi, per oltre quaranta anni personaggio di riferimento dell'automobilismo locale e nazionale».

Programma

ore 16:00 Ritrovo ed operazioni preliminari in Rieti pizza Vittorio Emanuele II

ore 17:30 partenza prima autovettura ed a seguire prova di abilità presso il Centro Commerciale Aliante;

ore 18:45 arrivo delle auto a Terminillo in località Pian de Valli;

ore 19:00 staffetta tra concorrenti automobilisti e concorrenti sciatori con discesa in slalom dalla Piccola Baita a piazzale Zamboni

Ore 20:00 cena e premiazione finale

La quota di iscrizione è di euro 20,00 ad equipaggio a cui va aggiunto il costo della cena di euro 30,00 a persona, per i soci C.A.R. Rieti la quota di iscrizione è gratuita (si pagano solamente i pasti).