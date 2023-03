Rieti, torna sabato 4 marzo l'autosciatoria del Terminillo

RIETI - Sabato 4 marzo il Club Autostoriche Rieti organizza l’Autosciatoria del Terminillo, classica manifestazione invernale che abbina la passione per le auto storiche a quella dello sci. Le auto partecipanti partiranno da piazza Vittorio Emanuele II alle ore 17 del 4 marzo distanziate di trenta secondi l’una dall’altra e si trasferiranno al Centro Commerciale l’Aliante per svolgere le prove cronometrate di regolarità, dopodiche saliranno al Terminillo transitando per Castelfranco e Vazia. All’arrivo delle auto in località Pian de Valli, orientativamente verso le 19, ci sarà un passaggio di testimone (tipo staffetta) tra il concorrente automobilista ed il concorrente sciatore che salirà alla Piccola Baita con gli sci in spalla , effettuerà un controllo a timbro e riscenderà verso il Piazzale Zamboni con gli sci dove nel frattempo verrà offerto un vin brulè ai partecipanti e agli spettatori presenti.

“Siamo orgogliosi di proporre ai nostri soci, agli appassionati e ai turisti che numerosi affollano il Terminillo nel fine settimana una manifestazione che si propone di coniugare passione sportiva e richiamo turistico - precisa il Presidente del Car Rieti, l'avvocato Costanzo Truini, rieletto per la terza volta alla guida del Club lo scorso 18 dicembre - e nel contempo ci proponiamo di contribuire al rilancio della nostra stazione invernale in sinergia con gli Enti Locali Comune di Rieti e Provincia di Rieti e con tutti gli Operatori del settore”.

L'Autosciatoria è organizzata con il supporto della Scuola Italiana Sci del Terminillo e vedrà alla partenza un equipaggio della Polizia Locale di Rieti a bordo della mitica Alfa Romeo 33, 4 ruote motrici, del 1987. Sarà il debutto nel mondo delle manifestazioni per veicoli storici per il costituendo Team del Corpo di Polizia Locale guidato dalla Sonia Salvi, nel quadro di un più ampio e articolato rapporto di collaborazione con il Car Rieti .

Programma

ore 16:00 Ritrovo ed operazioni preliminari in Rieti p.zza Vittorio Emanuele II

ore 17:00 partenza prima autovettura ed a seguire prove di regolarità presso il Centro Commerciale Aliante;

ore 18:45 arrivo delle auto a Terminillo in località Pian de Valli;

ore 19:00 staffetta tra concorrenti automobilisti e concorrenti sciatori con discesa dalla Piccola Baita.

Ore 20:00 cena e premiazione finale

La quota di iscrizione è di euro 20,00 ad equipaggio a cui va aggiunto il costo della cena di euro 30,00 a persona, per i soci Car la quota di iscrizione è gratuita (si pagano solamente i pasti).

Per ulteriori informazioni rivolgersi a :

Francesco Giraldi 338 9074981

Marco Fabrizi 329 0124975