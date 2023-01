La Befana organizzata dal Comune regala 10 abbonamenti al Terminillo agli under 12. Ecco come partecipare

RIETI - La Befana organizzata dal Comune di Rieti regala 10 abbonamenti stagionali per la stagione sciistica al Terminillo a bambini tra i 6 e i 12 anni!

Grazie all’iniziativa dell’assessore al turismo Chiara Mestichelli e dell’assessore al centro storico Giovanni Rositani, nell’ambito degli eventi organizzati in Piazza Vittorio Emanuele II nel pomeriggio di venerdì 6 gennaio, con inizio alle ore 16.30, si terrà anche un’estrazione di 10 abbonamenti che saranno donati ad altrettanti bambini.

Per partecipare all’iniziativa, è sufficiente compilare l’apposito modulo (scaricabile anche al seguente link https://www.comune.rieti.it/article/23/01/la-befana-del-comune-piazza-vittorio-emanuele-ii-regala-10-abbonamenti-stagionali-al ) – e depositarlo nel contenitore che sarà disponibile in piazza Vittorio Emanuele II dalle ore 16.30 alle ore 19. Per i cittadini che lo preferiranno, sarà comunque possibile compilare il modulo direttamente in piazza.

L’estrazione dei 10 vincitori sarà effettuata sul palco, alla presenza degli amministratori comunali, alle ore 19.

Il Comune si riserva il controllo della validità dei dati riportati nei moduli. Gli abbonamenti in omaggio saranno consegnati nei giorni successivi presso il Comune di Rieti.

«Stiamo facendo un grande sforzo per permettere al Terminillo di ripartire – spiegano gli assessori Giovanni Rositani e Chiara Mestichelli – Oltre alle grandi sinergie e disponibilità che stiamo riscontrando da tante associazioni e realtà cittadine nel sostegno alla campagna abbonamenti, abbiamo pensato che potesse essere un gesto importante regalare dieci abbonamenti ad altrettanti ragazzi. Proprio i più giovani insieme alle loro famiglie, infatti, possono essere uno dei motori della ripartenza del Terminillo».