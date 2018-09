di E.F.

RIETI - Via la siepe interrata che accompagnava l’isola spartitraffico del passaggio a livello della strada statale 4 bis Termimillese di fronte al ristorante cinese a piazza Tevere. Un nuovo look decisamente più spoglio e meno verde forse al fine dell’ottenimento di una migliore visibilità nell’ottica di una maggiore sicurezza stradale o per la messa a dimora di una nuova isola spartitraffico.



Comunque sia sono partiti i lavori con operai all’opera e mezzi cingolati che hanno sradicato il rigoglioso spartitraffico verde con un colpo d’occhio che al primo passaggio rimane decisamente insolito.

