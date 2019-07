© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Riders da tutta Italia sono in arrivo al Terminillo per la seconda edizione del Terminhill-il downhill di Roma. L'evento era stato presentato in Sala Consiliare del Comune di Rieti lo scorso 12 giugno, alla presenza non solo delle istituzioni, ma anche di Daniele Verdecchia, uno degli organizzatori dell'evento. Una disciplina di grande adrenalina, con gli atleti che scenderanno a tutta velocità in sella ai loro longboard.Numeri in crescita in questa seconda edizione, visto che saranno in tutto 80 gli atleti che prenderanno parte alla competizione, tra i quali anche un rappresentante dalla Germania e 3 dall'Austria, anche perché il tracciato sul Terminillo ha riscosso parecchio successo. I riders scenderanno lungo la S.P. 10 nel tratto di strada compreso fra il valico sella di Leonessa ed il versante reatino della stessa strada, fin dopo al "Rifugio Sebastiani", per un totale di 2,5 km.Si parte domani, 5 luglio, fino a domenica 7, con una serie di eventi che faranno da sfondo alle gare, come il "Party in the Woods" presso l'Hotel Terminillo di sabato 6 luglio alle 22. Oltre ai convenzionamenti con commercianti ed hotel, una delle novità di questa seconda edizione è l'area camping che sarà allestita nella zona del campo d'altura. Come detto si parte domani, con la giornata di accoglienza ai partecipanti, cena e welcome party. Il clou arriverà sabato, con l'inizio delle gare e pausa pranzo presso il Rifugio Sebastiani. In serata premiazioni della prima giornata e, come detto, party serale. Domenica, per l'ultima giornata, ancora tempo di gare, fino alla chiusura prevista per le 17.30.Tutto pronto, un pieno di adrenalina per riders e tutti i curiosi ed appassionati che saranno presenti per assistere alle gare, per un evento che ha visto anche il patrocinio del Comune di Rieti, Comune di Micigliano e della Provincia Di Rieti, organizzato Longskate Riders Roma e Snowpress.