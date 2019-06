© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dal 5 al 7 luglio prossimi riders da tutta Italia Italia arriveranno sul Terminillo per la seconda edizione del "Terminhill- il Downhill di Roma". L'evento è stato presentato stamane in una conferenza stampa nella Sala Consiliare del Comune di Rieti. Al tavolo oltre a Daniele Verdecchia, organizzatore dell'evento, anche il consigliere con delega allo Sport Roberto Donati ed il vice sindaco Daniele Sinibaldi.Il primo dato che emerge è che i numeri dell'evento sono sicuramente in crescita: «Il primo anno è stata una scommessa - racconta proprio Daniele Verdecchia - abbiamo subito capito le potenzialità del Terminillo ed il tracciato è stato molto apprezzato dai riders. Ripartiremo dalle cose buone dello scorso anno, anche dalla disponibilità dei commercianti che ci hanno messo a disposizione dei convenzionamenti. Il 5 luglio giornata di accoglienza, per il sabato previsto un party serale».Non solo lo sci e gli sport invernali, eventi come questo tengono "vivo" il Terminillo anche in estate: «Puntiamo molto sulla nostra montagna - ha detto Donati - gli eventi sportivi veicolano turismo. Vogliamo essere ambiziosi e continuare a far crescere i numeri, ben vengano iniziative come questa».Sport e fruizione del territorio, questo il tema anche delle parole del vicesindaco Daniele Sinibaldi, perché: «la montagna può essere vissuta tutto l'anno - ha detto - iniziative come questa portano un turismo sano, che rispetta l'ambiente e hanno un basso impatto anche dal punto di vista economico».