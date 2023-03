Lunedì 6 Marzo 2023, 00:10

RIETI - Sole, neve e di nuovo tutto esaurito sul Terminillo. La montagna di Rieti si conferma la grande protagonista dell’inverno, con un nuovo weekend di pienone, che ha portato in quota tantissimi sciatori e appassionati, per la gioia di tutti gli operatori turistici della stazione.

Il cammino. Il caos del primo fine settimana con le piste aperte è ormai un lontano ricordo: anche negli ultimi due giorni, come ormai avviene da diverse settimane, tutto è filato per il verso giusto, senza code eccessive e con una gestione lineare dei parcheggi. Fondamentale si è rivelato il servizio navetta gratuito che, tra sabato e domenica, ha effettuato diverse corse tra Rieti e Pian de’ Valli. Ottimi anche i risultati di Leonessa, con la stazione di Campo Stella che ha visto tantissimi sciatori sulle piste in questo fine settimana.

Sole e nebbia. Una settimana fa, il maltempo aveva giocato contro il Terminillo. Le pessime condizioni meteo e, soprattutto, la fitta nebbia calata sulla vetta, avevano costretto a chiudere le piste e le persone salite sulla montagna erano state davvero poche. Il rovescio della medaglia è arrivato dall’abbondante nevicata, che si è trasformata in oro col ritorno del sole. Già sabato molti hanno scelto di passare la giornata sul Terminillo, con il flusso di auto che è cominciato dalle prime ore del mattino. Nessun problema alla viabilità, con il parcheggio dei Tre Faggi che si è riempito progressivamente, così come gli altri spazi della stazione. Tantissimi gli sciatori sulle piste di discesa, con tanti altri che hanno scelto l’anello del fondo.

L'afflusso. Il vero assalto c’è stato ieri, con una massiccia presenza di turisti provenienti da Roma, che hanno affollato ogni angolo del Terminillo. Quella dei romani è stata una presenza costante in questa stagione, con grande soddisfazione di albergatori e ristoratori che hanno avuto ottimi riscontri in termini di presenze. Anche ieri la gestione della viabilità è stata buona, senza problemi o code che hanno bloccato la circolazione. Due gli elementi che hanno contribuito alla riuscita della giornata: un afflusso leggermente inferiore e, comunque, molto più regolare rispetto a qualche settimana fa e, soprattutto, la presenza delle navette della Asm. L’utilizzo del bus è diventata una costante anche per molti reatini e, nello scorso fine settimana, sono state garantire tre corse all’andata (9, 11.30 e 15) e tre al ritorno (10, 13.30 e 17) tra il PalaSojourner e Pian de’ Valli. Ora l’unica incognita che grava sul Terminillo è quella delle temperature: la speranza è che restino basse ancora qualche giorno, magari con qualche nevicata, così da puntare a un ponte di Pasqua da tutto esaurito.