Domenica 26 settembre apertura delle Terme di Vespasiano con concerto per le Gep

Martedì 21 Settembre 2021, 14:46

RIETI - Il sito archeologico delle Terme di Vespasiano a Cittaducale apre gratuitamente i suoi cancelli domenica 26 settembre 2021 in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021 con le visite guidate (turni di ingresso su prenotazione alle ore 15.15, 16.00) tenute dai funzionari archeologi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, all'insegna dello slogan “Patrimonio culturale: Tutti inclusi!”. Proprio per questo nella stessa giornata è previsto, alle ore 17.00, il concerto musicale della Scooppiati diversamente band, gruppo integrato, composto da ragazzi disabili e normodotati, accomunati da una grande passione per la musica.



Il progetto, che nasce cinque anni fa, è ispirato da quanto sancito dall’art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e si concretizza come evoluzione di un percorso ideato dalla Cooperativa Sociale H-Anno Zero onlus di Roma, che da oltre 30 anni si occupa di assistenza alle persone disabili. La band è stata ospite in diversi programmi televisivi locali e nazionali (Forum, Canale 5), in numerose radio web ed Fm (Radio Città Futura, Radio Rock, Radio Capital) e ha fatto da opening ai concerti di Francesco Pannofino ed Enrico Ruggeri, Simona Molinari all’Auditorium Parco della musica di Roma. Nel 2015 la band riceve a Trani il Premio Nazionale Il Giullare 2015, per l’impegno mostrato verso la diffusione delle tematiche di integrazione delle persone disabili. Nel 2015 realizza il suo primo Ep intitolato Storie di un altro mondo (Goodfellas), con la collaborazione del cantautore romano Riccardo Sinigallia e del trombettista jazz Fabrizio Bosso. Il videoclip del singolo La scatola di legno vede protagonista l’attore Alessandro Benvenuti, ed è stato presentato al Firenze Short Film Festival nel 2016. Il disco è stato presentato ufficialmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi, per l’interesse culturale/sociale del progetto. Il 12 agosto 2016 esce il singolo Essere normale (BelieveDigital). Nel 2017 si aggiunge all’attuale formazione la giovane cantautrice Vanessa Casu (nota al pubblico per la sua partecipazione a X-Factor 2016) con la quale inizia il percorso che porterà, nel 2019, all’uscita del secondo EP dal titolo Parole al vento (BelieveDigital). Sempre nel 2019 inizia la collaborazione con la cantautrice romana Alice Clarini. Classe ’79, Alice cresce influenzata soprattutto dal folk americano e dai cantautori italiani. Nel 2013 vince con il brano Meno di zero il Premio Della Critica- Musicultura. Nel 2021 si unisce alla band la cantante siciliana Ketty Giansiracusa con la quale inizia il percorso di scrittura del prossimo Ep.



L’evento è realizzato grazie al contributo del Comune di Cittaducale. Le visite verranno condotte nel rispetto della recente normativa Covid-19. Per la visita dei luoghi della cultura è necessario il Green Pass ai sensi del D.L. 23 luglio 2021, n. 105. Obbligatoria la prenotazione sia per le visite che per il concerto, da effettuarsi tramite mail alle caselle francesca.licordari@benculturali.it<mailto:francesca.licordari@benculturali.it> e alessandro.betori@beniculturali.it<mailto:alessandro.betori@beniculturali.it>.



Terme di Vespasiano a Cittaducale (RI)



Loc. Caporio-Cesoni, SS4 Salaria, Km 87+900, area di parcheggio direzione Rieti



Visite guidate ore 15:15 e 16:00; concerto ore 17:00 (prenotazione obbligatoria)