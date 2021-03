Coronavirus, al via anche a Rieti le terapie con anticorpi monoclonali

RIETI - Le terapie con anticorpi monoclonali arrivano anche a Rieti. C’è pure l’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti tra le 11 strutture sanitarie del Lazio dove, accanto ai vaccini, verranno utilizzate queste terapie per contrastare la diffusione del Covid. Il protocollo di somministrazione è stato messo a punto dalla Regione che con invierà le prime forniture agli ospedali interessati.

«Con la ripresa a pieno regime della campagna vaccinale – commenta il consigliere regionale, Fabio Refrigeri - questa notizia non può che rallegrarci perché ci permette di avere un ulteriore efficace strumento in questa difficile battaglia che stiamo combattendo tutti quanti ma dove restano ancora fondamentali e decisivi i comportamenti dei singoli per arginare la pandemia».

