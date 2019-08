© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Troppi eventi concomitanti nello stesso weekend: allo Scopigno salta la sfida tra Teramo e Sicula Leonzio (serie C, gir. C) in programma domenica 1° settembre alle 15.Vista l'inagibilità del "Bonolis", la società abruzzese nei giorni scorsi era riuscita a trovare un accordo di collaborazione sia con il Fc Rieti (gestore dell'impianto), che col Comune di Rieti che dello Scopigno detiene la proprietà. Ma a quanto pare, alla base del «no» allo svolgimento del match a Rieti ci sono i troppi eventi concomitanti nello stesso fine settimana, che avrebbero indotto i vertici della Questura di Rieti - impegnata sia ad Amatrice per la Sagra degli Spaghetti all'amatriciana, che in città per l'epilogo della Fiera Mondiale del Peperoncino - a porre un veto sull'incontro di calcio che avrebbe richiesto un ulteriore dispiegamento di forze in campo per garantire un adeguato servizio d'ordine.Da Palazzo di città nessun commento in merito alla vicenda, ma ambienti vicini al sindaco Antonio Cicchetti, raccontano di un primo cittadino che non avrebbe gradito tale decisione.Di conseguenza, Teramo-Sicula Leonzio è stata ufficialmente rinviata dalla Lega a data da destinarsi.