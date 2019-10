RIETI - La prima di Pezzotti sulla panchina del Rieti si chiude con il primo punto esterno conquistato in trasferta dagli amarantocelesti di questa stagione. Al “Bonolis” di Teramo il Rieti strappa un 1-1 in rimonta. Succede tutto nella ripresa: al vantaggio di Cianci dopo 4’, risponde Marcheggiani all’86’.

LA CRONACA

Nessun guizzo nel primo tempo tra Teramo e Rieti. Per la sua prima sulla panchina amarantoceleste il tecnico non stravolge gli equilibri, schierando un 3-5-2 molto accorto in fase difensiva. Il Teramo ha costantemente il pallino del gioco in mano, ma i padroni di casa non creano nessuna occasione da gol. Il primo episodio degno di cronaca arriva al minuto 19 con Tirelli che si fa male nel tentativo di arpionare un pallone e viene sostituito da Marino. Il Rieti tiene il campo con ordine, al 23’ Mungo ci prova con una conclusione velleitaria da quasi trenta metri. Il Teramo colleziona un paio di corner ma Pegorin è attento nelle uscite e il Rieti non va mai veramente in affanno. Il primo tempo si chiude in parità.



LA RIPRESA

Nella ripresa il Teramo parte forte e, al 2’ una conclusione ancora di Mungo viene respinta in parata bassa da Pegorin. E’ il preludio al gol del vantaggio del Teramo, che arriva al 4’: calcio di punizione battuto velocemente sulla trequarti, pallone dentro per Mungo che lo mette basso al centro dell’area dove arriva Cianci che la spinge in porta per l’1-0, con Pegorin però decisamente poco reattivo sulla conclusione ravvicinata ma centrale dell’attaccante del Teramo. La prima risposta del Rieti arriva al 14’ con un buon contropiede spinto da Tiraferri e chiuso da una conclusione altissima di Zampa. Al 22’ il Rieti va vicinissimo al pareggio: incomprensione in disimpegno per il Teramo, con De Paoli che “spizza” il pallone su un retro passaggio dei padroni di casa con il pallone che finisce fuori di pochissimo.

Il Rieti prende fiducia e al 27’ su cross dalla sinistra di Zanchi, Marcheggiani colpisce di testa e pallone fuori non di molto. Poi sul ribaltamento di fronte il Teramo colpisce un palo con Bombagi. La seconda parte della ripresa è decisamente più vivace, soprattutto dopo l’ingresso di De Paoli al posto di Granata, soluzione con cui il Rieti trova maggiore fluidità nello sviluppo del gioco. Al 31’ difesa del Teramo che respinge corto sui piedi di Marino, che calcia centralmente. Ottimo il finale di gara del Rieti, che al 38’ chiede anche un calcio di rigore per un presunto tocco con il braccio di Cancellotti. Al 41’ il Rieti trova il meritato pareggio: Marcheggiani si guadagna un calcio di punizione dal limite e lo calcio in porta: la barriera del Teramo si apre e Tomei non può nulla.

Per Marcheggiani è il quarto gol in campionato, con il bomber che esulta di rabbia sotto i circa venti tifosi amarantocelesti assiepati nel settore ospiti. Il Teramo si riversa in avanti alla ricerca del gol vittoria, ma Pegorin risponde presente ed il match si chiude dopo 3' di recupero. Secondo punto in campionato per il Rieti, ed esordio positivo in panchina per Pezzotti, che alla sua prima in serie C strappa un punto pesantissimo che muove di un passetto la classifica ma soprattutto ricarica il serbatoio del morale. La situazione resta comunque non positiva, ma il primo squillo in trasferta rappresenta una base da cui ripartire.

IL TABELLINO

Teramo(4-3-1-2): Tomei 5,5, Cancellotti 6, Cristini 5,5, Piacentini 5,5, Tentardini 5,5; Santoro 6, Arrigoni 6, Mungo 6,5(74’ Lasik sv); Bombagi 6(83’ Costa Ferreira sv); Magnaghi 5,5, Cianci 6,5 (63’ Martignago 5,5).A disp.: Valentini, Lewandowski, Florio, Iotti, Ilari, Cappa, Birligea, Di Matteo, Viero. Indisponibili : Minelli e Soprano.All .Tedino 5,5.

Rieti (5-3-2): Pegorin 5, Aquilanti 6, Gigli 6, Granata 5,5 (58’ De Paoli 6,5); Tiraferri 6, Tirelli sv(19’ Marino 6), Palma 5,5, Zampa 5,5, Zanchi 6; Beleck 5,5, Marcheggiani 6,5.A disp. Addario, Lazzari, Diallo, Arcaleni, Esposito, Sette, Bellopede, Del Regno, Poddie, De Sarlo. All. Pezzotti 6,5.

Arbitro: Mario Saia di Palermo 6,5(Pappagallo- Pedone)

Marcatori: 49’ Cianci (T), 86’ Marcheggiani (R)

Note: ammoniti Cianci (T), Magnaghi (T), Granata (R), Cancellotti (T)



