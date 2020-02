NON SI CAMBIA

OCCHIO A BOMBAGI

COSÌ IN CAMPO

Rieti

Teramo

Arbitro

PROGRAMMA GARE, XXVII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - «Vita o morte». L'espressione di un Mariani di prima generazione, esternata alla vigilia della sfida interna con la Paganese di un girone fa, oggi più che mai torna ad essere d'attualità e aderente al momento-Rieti.Domani, sabato 22 febbraio, alle 15 il match interno col Teramo allo "Scopigno" è esattamente da "vita o morte", da "dentro o (quasi) fuori" perché un altro ko potrebbe pregiudicare del tutto il cammino degli amarantoceleste verso un piazzamento playout.Tatticamente Mariani anche durante la rifinitura ha confermato di voler puntare sul 3-5-2 rimodulando però le posizioni di alcuni elementi, a cominciare da Kalombo, avanzato dalla difesa al versante destro del centrocampo. Ma quella dell'esterno di proprietà della Salernitana non è l'unica novità di giornata: sulla mediana infatti, De Paoli prenderà il posto di Tirelli e Morrone quello di Serena, con Zampa perno centrale e il duo Persano-De Sarlo di punta.Dal canto suo, il Teramo viene da una settimana complicata, caratterizzata dal l'esonero di Tedino, ma il suo 3-4-1-2 verrà riproposto da Cetteo Di Mascio, che li davanti punta tutto sul duo Bombagi-Magnaghi.(3-5-2): Merelli; Celli, Aquilanti, Granata; Kalombo, Morrone, Zampa, De Paoli, Zanchi; De Sarlo, Persano. All. Mariani(3-4-1-2): Tomei; Tentardini, Soprano, Crostini, Cancellotti; Santoro-Viero-Ilari; Ferreira; Bombagi, Magnaghi. All. Di Mascio: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Segat di Pordenone e Spataru di Siena)Az Picerno-BisceglieCatania-TernanaCasertana-ViboneseCavese-BariMonopoli-Sicula LeonzioRende-AvellinoRieti-TeramoReggina-PaganeseVirtus Francavilla-CatanzaroViterbese-PotenzaReggina 60Bari 54Monopoli 51Ternana 48Potenza 46Catanzaro 42Catania 37Teramo 37Viterbese 35Virtus Francavilla 34Paganese 34Cavese 33Vibonese 32Casertana 31Avellino 31Picerno 26Sicula Leonzio 19Bisceglie 19Rende 17Rieti 12