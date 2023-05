Rieti, tentano di rubare un'auto: due arrestati dalla polizia

RIETI - Gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti hanno tratto in arresto due pregiudicati reatini nella flagranza del reato di tentato furto di una autovettura.

Gli Agenti della Polizia di Stato, impegnati nei servizi di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, hanno notato, in località “Macelletto”, due noti pregiudicati reatini che si muovevano con fare sospetto, nei pressi di un’area di servizio.

In particolare, uno dei due sostava all’esterno della stazione di servizio con evidente funzione di “palo”, controllando l’eventuale arrivo delle Forze dell’Ordine, mentre l’altro, armato di un paio di pinze, stava cercando di forzare gli sportelli di una autovettura in sosta, colpendo anche ripetutamente i vetri del mezzo nel tentativo di entrarvi per asportarla.

Il pronto intervento di due pattuglie della Squadra Volante che, nel frattempo, avevano circondato l’area chiudendo ogni via di fuga, ha impedito la consumazione del reato di furto dell’autovettura.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno infatti bloccato ed identificato i due reatini, di 43 e 48 anni, arrestandoli ed associandoli presso le rispettive abitazioni, in regime di arresti domiciliari, così come disposto dalla locale Autorità Giudiziaria.

Uno dei due, trovandosi in regime di detenzione domiciliare, è stato tratto in arresto dagli Agenti anche per il reato di evasione.