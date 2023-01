Rieti, tentato furto o atto vandalico al Liceo Jucci

RIETI - Un tentativo di furto oppure un isolato atto vandalico. Indagano i carabinieri su quanto denunciato dal dirigente scolastico del liceo Scientifico "Jucci" di piazza San Francesco a Rieti. Interamente infranta la vetrata di una finestra. Forse doveva essere l'apertura di un varco per potersi introdurre all'interno dell'istituto superiore nel tentativo di portare via attrezzature scolastiche e computer oppure si è trattato di un atto vandalico per un sano gusto di teppismo, approfittando anche della chiusura delle scuole per le festività natalizie. A seguito di soprallugo effettuato immediatamente all'interno della struttura scolastica non risulterebbe nulla di mancante nè sarebbero stati segnalati ulteriori danneggiamenti a parte la vetrata infranta.