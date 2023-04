Rieti, tenta un furto in una casa: denunciato dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto hanno denunciato in stato di libertà un trentenne di origine romena, residente nella Capitale, disoccupato, per tentato furto in abitazione e possesso di arnesi atti allo scasso.Nella tarda mattinata il proprietario di un’abitazione sita nell’agro di Fara in Sabina, nel farvi ritorno, ha notato un furgone allontanarsi velocemente. Insospettitosi, ha effettuato un rapido controllo perimetrale esterno, trovando una grondaia di rame smontata e appoggiata a terra.Immediatamente ha contattato, attraverso il “112 Numero Unico d’Emergenza Europeo” la Centrale Operativa della Compagnia di Poggio Mirteto, segnalando l’accaduto.I Carabinieri della Radiomobile di Poggio Mirteto si sono posti alle ricerche del furgone e, dopo qualche minuto, hanno rintracciato e fermato il veicolo condotto dal cittadino romeno, noto alle forze dell’ordine.I successivi controlli hanno permesso di rinvenire, all’interno del furgone, una grondaia di rame ed arnesi idonei per lo scasso.Il giovane è risultato, poi, gravato da un decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza.