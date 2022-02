RIETI - tentato furto in abitazione: arrestato dai carabinieri.

I carabinieri della stazione di Stimigliano hanno arrestato, a Forano, un uomo di 25 anni, di origine romene, in flagranza, per tentato furto in abitazione. I carabinieri hanno ricevuto la chiamata di una donna al 112, in quanto aveva trovato un ladro in casa. Il venticinquenne era entrato dalla finestra nella casa di Forano, in pieno giorno, per poi fuggire una volta scoperto. I carabininieri di Stimigliano, con l'aliquota radiomobile di Poggio Mirteto, lo hanno trovato e arrestato.