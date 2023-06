Mercoledì 7 Giugno 2023, 00:10

RIETI - Era giunto a un soffio dal mettere a segno la truffa a un’anziana, ma un errore lo ha tradito. È finito in manette un uomo napoletano, arrestato dalla Squadra mobile della questura di Rieti, che lo ha riconosciuto mentre era alla guida di uno scooter senza casco, sotto la pioggia, sul tratto urbano della Salaria per Roma. Il raggiro era stato pianificato a tavolino con il coordinamento della regia da Napoli.

L'operazione. Da lì era stata contattata un’anziana residente a Lugnano, frazione di Rieti, per la truffa del falso nipote che necessita di aiuto e di denaro contante. Intanto con un treno da Napoli era giunto alla stazione Termini di Roma un uomo, braccio operativo del raggiro, che si sarebbe dovuto presentare alla porta della donna per ritirare i contanti. Fuori da Termini, ha noleggiato una moto, con cui si è diretto a Rieti, per recarsi a Lugnano dove - con tempistiche collaudate - l’anziana era ancora al telefono con il sedicente nipote e aveva già messo via 5mila euro in attesa dell’arrivo del complice cui avrebbe consegnato il denaro. Ma qualcosa - mentre l’uomo era in prossimità della casa - è andato storto: la donna ha fiutato l’inganno e l’arrivo della figlia ha messo in fuga l’uomo che si è dileguato con la moto, lasciando a terra il casco. L’identikit - fornito alla Squadra volante intervenuta sul posto - era quello di un uomo in scooter senza casco, che indossava una felpa nera. Grazie all’intensificazione dei controlli antitruffa, già attivi da settimane, al momento dell’allarme è scattata la caccia all’uomo condotta dalla Mobile, in particolare sulle strade in uscita da Rieti. Poco dopo, nonostante l’uomo si fosse disfatto della felpa nera, è stato riconosciuto - sullo scooter, senza casco, sotto la pioggia - quando è transitato verso Roma, sul tratto urbano della Salaria. Qui, la Mobile reatina lo ha raggiunto e arrestato, anche con una temporanea chiusura della strada. Denunciato, dovrà ora rispondere all’autorità giudiziaria reatina.