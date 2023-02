Rieti, tentata rapina nella notte: arrestato dai carabinieri

RIETI - Questa notte i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Rieti hanno arrestato per tentata rapina un cittadino marocchino, con precedenti di polizia, poiché poco prima si era introdotto in una abitazione privata e, vistosi scoperto dai proprietari, si era dato alla fuga. I militari intervenuti immediatamente lo hanno rintracciato poco distante e, dopo un breve tentativo di fuga, lo hanno bloccato ed arrestato. Sono in corso accertamenti per verificare se il soggetto abbia responsabilità in ordine ad altri analoghi reati verificatisi nei giorni precedenti.