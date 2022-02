Si è chiuso il Torneo di Natale, ecco tutti i premiati. La coppia Fuggetta-Cocco non ha perso un set

RIETI - Con le classiche premiazioni effettuate dal “patron” della manifestazione Carlo Franciosi, responsabile della Generali Assicurazioni, si è chiusa la 21° edizione del torneo di natale. Il singolo se lo è aggiudicato Stefano Carloni che ha battuto in finale Sandro Fainelli dopo un combattutissimo tie break terminato 11 a 9. Il doppio amatoriale ha visto la vittoria di due reatini ben conosciuti come Marco Fuggetta Marco e Fabio Cocco, tennisti di lungo corso che hanno dominato il tabellone senza perdere un solo set. Il doppio over 100 ha visto trionfare la solita coppia Tiziano Ponti e David Sulpizi, diventati ormai quasi noiosi con le loro vittorie. La manifestazione organizzata dal Tennis Club Rieti ha riscosso un buon successo di partecipanti dimostrando ancora una volta capacità organizzative di buon livello.