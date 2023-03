Effettuate le premiazioni del Torneo di Natale vinto da Sandro Fainelli. Tutti i vincitori

RIETI - Effettuate le premiazioni del Torneo di Natale di tennis. Ad aggiudicarsi il singolo è stato Sandro Fainelli che ha battuto in semifinale la prima testa di serie Ermanno Vecchi ed in finale Gabriele Putignani, dominando così fin dal primo incontro tutti gli avversari.

Il doppio amatoriale ha visto prevalere la coppia Ermanno Vecchi e Lorenzo Inglesi che ha battuto in finale Carlo Succhiarelli e Stefano Beccarini, i quali a sorpresa hanno battuto in semifinale la pluripremiata coppia Ponti-Sulpizi.

Nel doppio classificati i fratelli Edoardo e Tommaso Inches hanno dimostrato la loro superiorità tecnica battendo in finale la qualificata coppia Massimo D’Alessandro e Giovanni Bravi.

L’ultimo tabellone di doppio ha consacrato vincitori Carlo Franciosi e Marco Paris nonostante una lunga ed ingiustificata assenza dai campi da tennis in erba. In una finale combattutissima hanno prevalso sulla coppia Stefano Buccini e Vincenzo Ciancarelli per un solo punto.

Il Tennis Club Rieti «ringrazia gli sponsor della manifestazione “Generali Assicurazioni” e l'Azienda reatina “La Mattera” per la fattiva collaborazione».