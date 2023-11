Torneo “Città di Rieti”, ecco tutti i vincitori

RIETI - Si è concluso ai campi da tennis comunali il torneo “Città’ di Rieti” con la finale del tabellone del singolo classificati. La finale, bellissima, se l’è aggiudicata Ermanno Vecchi su Federico Masuzzo con il punteggio di 7-5 7-6. I due contendenti sono giunti all’ultimo scontro senza aver perso mai neanche un set. Si sono equivalsi dando vita ad una partita intensissima e piena di ottimi colpi vincenti. Davvero bravi ed una bellissima finale.

Nel singolo amatoriale un nuovo personaggio ha prevalso a sorpresa: Roberto Carapacchi. Tennista amante della terra rossa ha battuto nettamente in finale un volenteroso Francesco Ciogli: punteggio 6-1 6-1.

La coppia Vecchi-Savelli domina la finale del doppio classificati dopo aver superato in semifinale Sulpizi-Tomassini in grande spolvero. Nulla hanno potuto Carocci e D’Alessandro cedendo con un secco 6-3 6-3 per Vecchi-Savelli. Il doppio amatoriale è stato vinto infine dalla coppia Savelli-Savelli che battono a sorpresa i favoriti dal pronostico Vecchi-Colapicchioni.

La manifestazione organizzata dal presidente del Tennis Club Rieti Daniele Panzini e sponsorizzata dall’Assicurazione Generali di Carlo Franciosi ha riscosso notevole successo di pubblico e di iscritti ai vari tabelloni.