Rieti, Gaspare Fasulo e Barbara Canzoni vincono il torneo "Quick friends"

RIETI - Un servizio potente e un rovescio micidiale: al 37enne Gaspare Fasulo la finalissima del torneo di tennis "Quick friends" dove - con due set a zero - ha piegato un ottimo Marco Fuggetta aggiudicandosi l'ambito trofeo nel singolare maschile Lim.3.5.



Un torneo - quello disputato presso il campo sintetico del “Centro tennis Rieti” di via Delle Scienze a Santa Rufina di Cittaducale - di alto livello tecnico che ha visto sul rettangolo i migliori tennisti amatoriali reatini e non. Dopo una fase preliminare eliminatoria il percorso dei due tennisti è successivamente passato attraverso la selettiva scrematura dei quarti di finale e delle semifinali.

Un tabellone che infine ha visto i due tennisti ritrovarsi dalle parti opposte del campo nella finalissima del torneo “Quick friends”. Il reatino Marco Fuggetta, campione in carica, è stato battuto dal siciliano Gaspare Fasulo al termine di un match che ha messo in evidenza le ottime doti tecniche dei due finalisti con Fasulo che è riuscito a dominare l’incontro in maniera più incisiva.

In campo femminile invece, nel singolare il successo finale è andato alla romana Barbara Canzoni.

