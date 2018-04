RIETI - Coinvolgente mattinata di sport presso la Palestra del Liceo Scientifico Jucci, che ha ospitato la Finale Provinciale dei Campionati studenteschi di Tennis Tavolo. Tre Istituti superiori, il Liceo Jucci, l'IPSSEOA Costaggini e l'IIS G. Da Catino di Poggio Mirteto, hanno fatto il primo passo verso il rilancio di questo divertente sport e gli alunni hanno risposto entusiasti.



Tante coppie di allievi, divise in due gironi all'italiana, si sono sfidate senza sosta alternandosi sui due tavoli allestiti in palestra, e alla fine i padroni di casa hanno piazzato ben tre coppie in semifinale contro la superstite dell'IIS Da Catino che comunque è riuscita a conquistare la Finale. Gli incontri di Finale sono stati avvincenti e combattuti: sul punteggio di 1 a 1 dopo i due incontri di singolo, i 4 ragazzi hanno dato tutto nel doppio finale che si è concluso con il risultato di 11 a 6 per la Coppia del Liceo Jucci formata da Francesco De Bona e Flavio Santoprete, sulla Coppia Sabina composta da Paolo Ciaccio e Filippo Corazzesi.



Un ringraziamento agli insegnanti presenti, Alberto Cavalli, Tonino Pezzotti e Guerrino Rosati dello Jucci, Lucilla Coccia dell'IPSSEOA e Stefano Martellucci dell'IIS Da Catino che hanno seguito ed esortato i ragazzi, che sono stati infine premiati dalla Referente del MIUR Laura Spagnoli e da Luciano Pistolesi, delegato provinciale del Coni.

Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA